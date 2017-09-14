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Культура

Тизер к фильму «Русская Ганза. Взгляд сквозь время» снимают в Пскове

Сегодня, 15 сентября, в Пскове проходят съемки тизера к фильму «Русская Ганза. Взгляд сквозь время». Об этом Псковскому агентству информации сообщили создатели фильма.

«Картина будет приурочена к к 39-м Международным Ганзейским дням в Пскове в 2019 году. Один тизер мы уже отсняли в Риге, планируем снимать в Тарту и еще в 14 городах России. Центральное место займет, конечно, Псков. Начало съемок намечено на январь 2018 года, выход намечен к Ганзейским дням 2019 года», - рассказали создатели картины.

По словам создателей, в начале 2018 года студия должна получить президентский грант, который будет направлен на съемки картины. Производством занимается московская студия «Новая Русская Ганза», которая работает совместно с киностудиями из Латвии и Германии.  

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