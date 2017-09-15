В Едином дне пенсионной грамотности примут участие представители более 30 псковских учебных заведений

14:24, 15 сентября 2017, ПАИ

19 сентября Псковская область в седьмой раз примет участие во Всероссийской акции Пенсионного фонда РФ - «Едином дне пенсионной грамотности». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении ПФР по региону.

Цель акции - повышение пенсионной и социальной грамотности старшеклассников средних школ, студентов средних специальных и высших образовательных учреждений, а также информирование молодежи о возможностях формирования достойного уровня будущей пенсии.

19 сентября во всех органах ПФР области пройдут дни открытых дверей. Для гостей управлений и отделов ПФР региона будут организованы экскурсии, во время которых можно будет познакомиться с организацией работы структурных подразделений ПФР, клиентских служб, сотрудники покажут архивы, расскажут о государственных услугах ПФР, передовых технологиях, которые используются в ведомстве. Также в рамках Единого дня состоятся тематические факультативные уроки и лекции.

Всего в Едином дне пенсионной грамотности примут учащиеся и студенты более 30 учебных заведений Псковской области.

«Это большое мероприятие дает начало широкомасштабной информационной кампании среди учащейся молодежи. В течение года специалисты ПФР пойдут в школы, техникумы и ВУЗы. Сотрудники ПФР дадут молодым людям базовые знания в области пенсионного законодательства, расскажут об их будущих пенсионных правах», - отметили в Пенсионном фонде.

Специально для проведения пенсионного ликбеза ПФР выпустил и распространил по всем регионам России учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». В псковский регион поступило более 4 тысяч экземпляров пособия. Его передадут в библиотеки, распространят среди учащихся, студентов, педагогов.

Учебник содержит ключевую информацию о российской пенсионной системе, способах формирования будущей пенсии, программах и услугах ПФР. Информация изложена в доступной для подростков форме, с использованием схем, инфографики и рисунков.