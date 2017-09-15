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Общество

Улицу Псковскую в Порхове ждёт ремонт

Ремонт дороги по улице Псковской в районе дома № 1 запланирован в Порхове. Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает администрация Порхова. Максимальная цена контракта составляет 871 тыс. 114,72 рубля. Финансирование работ по данному контракту осуществляется из средств бюджета муниципального образования «Порхов», выделенных на эти цели.

Проведение аукциона запланировано на 29 сентября.

Работы должны быть выполнены до 15 ноября.

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