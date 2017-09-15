Введение штрафов за незаконное распространение сим-карт поддержала в первом чтении Госдума

14:45, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях о введении штрафов за незаконное распространение сим-карт. Авторами законопроекта выступили члены Совета Федерации Людмила Бокова и Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Сенаторы предложили дополнить КоАП РФ новой статьей 13.29.1 «Распространение неуполномоченным лицом идентификационных модулей». Согласно поправкам, штрафы за незаконное распространение таких модулей или сим-карт для граждан составят от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей. В случае совершения правонарушения иностранцем или лицом без гражданства кроме наложения штрафа в качестве санкций предусматривается также арест на срок до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

Также проект закона обязывает компании предоставлять операторам связи сведения о конечных пользователях - своих сотрудниках. Размер штрафа за непредоставление или несвоевременное предоставление оператору связи сведений о пользователях составит для индивидуальных предпринимателей от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 70 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф для юридических лиц может дистигать 200 тыс. рублей.