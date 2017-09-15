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Политика

«Наблюдатели Петербурга» высоко оценили работу избирательных комиссий Псковской области в день выборов

«Наблюдатели Петербурга», осуществлявшие общественное наблюдение на выборах в Псковской области 10 сентября, высоко оценили работу избирательных комиссий. Об этом Псковскому агентству информации со ссылкой на «Новую газету» сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

В качестве примера издание приводит выборы в Плюсском районе. Там впервые за многие годы возвращены прямые выборы главы района. Один из общественных наблюдателей из Петербурга рассказал: «У меня был культурный шок. Много говорят о честных выборах, но здесь, в Плюсском районе, я, наконец, увидел, что это такое. И я почувствовал, что члены комиссий были рады делать все по закону, в этом есть отчасти и наша заслуга».

Напомним, что главой Плюсского района стал представитель партии «Яблоко» Виталий Аршинов. Явка в муниципалитете составила 41%, а на выборах районных депутатов «Яблоко» набрало 28% и оказалось на втором месте после «Единой России».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков отметил, что избирком считает ключевым звеном организацию общественного гражданского контроля за проведением избирательных процедур как до дня госования, так и во время дня голосования. «Очень отрадно, что в этом году были направлены 1125 наблюдателей и 544 члена с правом решающего голоса на все избирательные участки. В Псковской области также работали представители общественных организаций, которые профессионально занимаются наблюдением за выборами. Высокая оценка, которая дана организаторам выборов на Псковщине представителями «Наблюдателей Петербурга», свидетельствует о том, что мы на верном пути», - добавил он.

Добавим, что в этом году в Псковской области наблюдатели были назначены в 22-х муниципальных образования из 24 участвующих в выборах (не назначены в Дновском и Пыталовском районах).

Избирательными объединениями назначены 1125 наблюдателей: КПРФ - 450 человек, «Единая Россия» - 310 человек, «Справедливая Россия» - 172, ЛДПР - 82 , «Патриоты России» - 43, «Партия свободных граждан» - 43. Кандидаты назначили 300 наблюдателей.

Также назначено 544 члена комиссии с правом совещательного голоса, в том числе 148 - кандидатами, «ЕР» - 101, «Яблоко» - 99, «Справедливая Россия» - 94, КПРФ - 77, «Российская партия пенсионеров за справедливость» - 12, ЛДПР - 8, «Родина» - 5.

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