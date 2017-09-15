0
14:18
Указанному верить
12:43
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
10:52
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
22:16
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
21:01
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
15:21
РЕВИЗИЯ: Государство «КОТЭдж»
15:02
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Еще новости
Общество

Программу о небе и Земле представит псковичам планетарий 17 сентября

17 сентября в 13:00 Псковский планетарий представит программу «Про небо и Землю». Об этом сообщается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».

Ребятам расскажут, почему люди не падают с круглой Земли, о важности воздуха, роли Солнца в жизни растений, животных и людей, о размере и температуре Солнца, его видимом движении по небу, о цвете и размере звезд, о смене лунных фаз и физических характеристиках Луны.

Цена билета для дошкольников, школьников и студентов дневных отделений составляет 50 рублей, для остальных – 70 рублей.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
15 сентября 2017
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
14 сентября 2017
Опыт реализации капремонта детского сада «Радуга» в Острове продемонстрировали гостям из Индии и Сербии
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
14 сентября 2017
Парковки для генконсульств США в России были ликвидированы
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14 сентября 2017
Начался ПАИ-live с Эльханом Мехтиевым (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 сентября 2017
В большой теннис сыграли участницы конкурса «Миссис Бабушка 2017» (ФОТОРЕПОРТАЖ) 3
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
14 сентября 2017
10-15 градусов тепла ожидается в Псковской области 15 сентября
«МегаФон» начинается с тебя
14 сентября 2017
«МегаФон» начинается с тебя

Идет загрузка...