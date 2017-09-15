Программу о небе и Земле представит псковичам планетарий 17 сентября

14:57, 15 сентября 2017, ПАИ

17 сентября в 13:00 Псковский планетарий представит программу «Про небо и Землю». Об этом сообщается в группе планетария в соцсети «ВКонтакте».

Ребятам расскажут, почему люди не падают с круглой Земли, о важности воздуха, роли Солнца в жизни растений, животных и людей, о размере и температуре Солнца, его видимом движении по небу, о цвете и размере звезд, о смене лунных фаз и физических характеристиках Луны.

Цена билета для дошкольников, школьников и студентов дневных отделений составляет 50 рублей, для остальных – 70 рублей.