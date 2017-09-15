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Общество

Вопросы злоупотребления свободой массовой информации обсудят на семинаре в псковском Роскомнадзоре

29 сентября в 12:00 в Управлении Роскомнадзора по Псковской области (Советская, 49) состоится обучающий семинар по вопросу злоупотребления свободой массовой информации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведение мероприятия осуществляется на безвозмездной основе.

Участники семинара должны заполнить заявку на участие и отправить её по адресу электронной почты: rsockanc60@rkn.gov.ru.

Заявка на участие.

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