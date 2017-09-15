«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Каждый месяц дядя Ваня
Ждет свою гору квитанций
И готовится морально
День прожить в очередях:
Собирает хлеб в котомку,
Наливает термос чая
И готовит аргументы,
Чтоб красиво поорать.
Дядю Ваню мы поддержим,
Очереди - это классно!
Здесь такой поток общенья,
Хоть всю жизнь ходи и стой.
И не знает дядя Ваня,
Что таит его мобильник
Средство просто спать спокойно
И на почту не ходить.
На самом деле: Пока дядя Ваня не может выбраться из паутины очередей, тетя Маша уже давно пользуется приложением Сбербанк-онлайн в своем смартфоне и оплачивает счета прямо из дома за пару минут. Сейчас это стало совсем просто, ведь в приложении появилась кнопка «Отсканировать штрих-код квитанции». А ее сын-гуманитарий ненавидит цифры и подключил себе автоплатеж ЖКХ, чтобы вообще про них не думать.
Не будьте дядей Ваней, тратьте время на то, что действительно нравится!
Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка.
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