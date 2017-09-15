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Общество

«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ

Каждый месяц дядя Ваня

Ждет свою гору квитанций

И готовится морально

День прожить в очередях:

 

Собирает хлеб в котомку,

Наливает термос чая

И готовит аргументы,

Чтоб красиво поорать.

 

Дядю Ваню мы поддержим,

Очереди - это классно!

Здесь такой поток общенья,

Хоть всю жизнь ходи и стой.

 

И не знает дядя Ваня,

Что таит его мобильник

Средство просто спать спокойно

И на почту не ходить.

На самом деле: Пока дядя Ваня не может выбраться из паутины очередей, тетя Маша уже давно пользуется приложением Сбербанк-онлайн в своем смартфоне и оплачивает счета прямо из дома за пару минут. Сейчас это стало совсем просто, ведь в приложении появилась кнопка «Отсканировать штрих-код квитанции». А ее сын-гуманитарий ненавидит цифры и подключил себе автоплатеж ЖКХ, чтобы вообще про них не думать.

Не будьте дядей Ваней, тратьте время на то, что действительно нравится!

Подробная информация – на официальном сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.​

 

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«Вредные» советы от Сбербанка. №1: Про ипотечные кредиты
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