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Общество

Минфин готов разрешить онлайн-торговлю пивом без лицензий

Минфин РФ может разрешить производителям пива, сидра, медовухи и пуаре торговать в интернете без лицензий, предусмотрев для них упрощенный порядок регистрации в доменной зоне .egais.ru, пишет «Коммерсант»

Пивовары обратились в ведомство с предложением предусмотреть для них упрощенный порядок доступа к онлайн-продажам, не требующий получения лицензий. Этот вопрос обсуждался у директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова 1 сентября, рассказали изданию несколько участников встречи. У производителей крепкого алкоголя и вина уже есть лицензии на производство или оптовую торговлю, но выпуск и оборот пива и других напитков брожения в России не лицензируется.

Согласно законопроекту Минфина, онлайн-продажи пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре в России должны быть разрешены с 1 января 2018 года. С этого же момента в интернете можно будет продавать вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения. 

Для всего остального алкоголя онлайн-торговля будет доступна только с 1 января 2019 года. Желающие торговать через интернет могут создавать торговые площадки в доменной зоне .egais.ru. Для этого, согласно текущей версии законопроекта, им потребуются лицензии.

 

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