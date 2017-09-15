На Октябрьском проспекте в Пскове ограничена остановка и стоянка транспорта
В Пскове на Октябрьском проспекте ограничена остановка и стоянка автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Администрация Пскова информирует пользователей автомобильных дорог о введении ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Октябрьском проспекте на участке от ул. Гражданской до ул. Металлистов, путем установки 11.09.2017 дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор», - говорится в сообщении.