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Общество

На Октябрьском проспекте в Пскове ограничена остановка и стоянка транспорта

В Пскове на Октябрьском проспекте ограничена остановка и стоянка автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Администрация Пскова информирует пользователей автомобильных дорог о введении ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Октябрьском проспекте на участке от ул. Гражданской до ул. Металлистов, путем установки 11.09.2017 дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор», - говорится в сообщении.

 

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