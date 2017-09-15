На Октябрьском проспекте в Пскове ограничена остановка и стоянка транспорта

15:41, 15 сентября 2017, ПАИ

В Пскове на Октябрьском проспекте ограничена остановка и стоянка автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Администрация Пскова информирует пользователей автомобильных дорог о введении ограничения на остановку и стоянку транспортных средств на Октябрьском проспекте на участке от ул. Гражданской до ул. Металлистов, путем установки 11.09.2017 дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор», - говорится в сообщении.