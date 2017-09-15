«Эконеделя» пройдет в Великих Луках накануне Дня пожилого человека
В преддверии Дня пожилого человека в Великих Луках объявлена акция «Эконеделя». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
Акцию проводит волонтерское объединение «Рука помощи» при поддержке Центра социального обслуживания. На территории города будут организованы пункты сбора макулатуры, вырученные средства пойдут на приобретение продуктов питания одиноко проживающим малоимущим пенсионерам.
В период с 18 по 26 сентября все желающие смогут приносить макулатуру в места сбора: Центр социального обслуживания (проспект Гагарина, 8), отделение социальной помощи семьям и детям (улица Вокзальная, 23), отделение общественной организации «Российский Красный Крест» (улица Ставского, 28). Прием макулатуры осуществляется каждый день с 9:00 до 17:00, кроме выходных, перерыв на обед - с13:00 до 14:00.