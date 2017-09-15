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Общество

До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня

До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» национального конкурса красоты «Мисс Россия» остается четыре дня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

У псковичек еще есть возможность записаться на кастинг, стать участницей самого яркого события этого года и выиграть сертификат на 100 000 рублей. В оргкомитет конкурса уже подано более 60 заявок от потенциальных участниц конкурса. К кастингу допустят лишь тех девушек, которые пройдут предварительный отбор. Участие бесплатное.

Кастинг состоится 19 сентября в 20:00 в бизнес-центре отеля Отель Old Estate Hotel & SPA****.

Обязательные условия: возраст от 16 лет, фотогеничность и желание победить.

Продолжается предварительная регистрация  на кастинг личным сообщением в группе или по телефону 8-911-350-19-14.

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Кастинг конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 19 сентября Новое лицо конкурса «Мисс Россия» разыскивают в Пскове
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