До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня

15:58, 15 сентября 2017, ПАИ

До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» национального конкурса красоты «Мисс Россия» остается четыре дня, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

У псковичек еще есть возможность записаться на кастинг, стать участницей самого яркого события этого года и выиграть сертификат на 100 000 рублей. В оргкомитет конкурса уже подано более 60 заявок от потенциальных участниц конкурса. К кастингу допустят лишь тех девушек, которые пройдут предварительный отбор. Участие бесплатное.

Кастинг состоится 19 сентября в 20:00 в бизнес-центре отеля Отель Old Estate Hotel & SPA****.

Обязательные условия: возраст от 16 лет, фотогеничность и желание победить.

Продолжается предварительная регистрация на кастинг личным сообщением в группе или по телефону 8-911-350-19-14.