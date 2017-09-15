Нарушения правил перевозки детей выявляют сотрудники ДПС в Островском районе

16:14, 15 сентября 2017, ПАИ

На территории Островского района госавтоинспекторы проводят мероприятия, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте, а также пропаганду использования детских удерживающих устройств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция проходит под названием «Безопасность детей - в ваших руках!»

Целью данных мероприятий является привлечение внимания населения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, формирование законопослушного поведения, как у взрослых участников дорожного движения, так и у детей.

В ходе осуществленного рейда сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили законопослушных родителей-водителей за высокую степень ответственности и заботу о детской безопасности при перевозке маленьких пассажиров. Им и детям вручили памятные подарки.

С водителями-нарушителями были проведены профилактические беседы, а также составлены протоколы по статье 12.23.ч.3 КоАП Российской Федерации.