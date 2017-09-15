0
16:54
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
16:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15:58
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15:21
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15:14
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
14:18
Указанному верить
12:43
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
Еще новости
Общество

Нарушения правил перевозки детей выявляют сотрудники ДПС в Островском районе

На территории Островского района госавтоинспекторы проводят мероприятия, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей на автотранспорте, а также пропаганду использования детских удерживающих устройств. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, акция проходит под названием «Безопасность детей - в ваших руках!»

Целью данных мероприятий является привлечение внимания населения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, формирование законопослушного поведения, как у взрослых участников дорожного движения, так и у детей.

В ходе осуществленного рейда сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили законопослушных родителей-водителей за высокую степень ответственности и заботу о детской безопасности при перевозке маленьких пассажиров. Им и детям вручили памятные подарки.

С водителями-нарушителями были проведены профилактические беседы, а также составлены протоколы по статье 12.23.ч.3 КоАП Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
15 сентября 2017
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке 1
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15 сентября 2017
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15 сентября 2017
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры 1
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
15 сентября 2017
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1
Обслуживанием скважины на улице Лужской займётся псковский «Горводоканал»
15 сентября 2017
Обслуживанием скважины на улице Лужской займётся псковский «Горводоканал»
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году
15 сентября 2017
Парковка возле псковской горбольницы появится в 2018 году

Идет загрузка...