Школьники Пскова прошли по безопасному маршруту

21:25, 15 сентября 2017, ПАИ

В рамках «Недели безопасности» псковские автоинспекторы рассказали детям, какие дорожные «ловушки» могут их поджидать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Регулярное напоминание любых правил постепенно приводит к их полному изучению. Это касается и Правил дорожного движения. Важно с самого детства объяснять малышу, как правильно и безопасно переходить дорогу. И это задача не только родителей, но и педагогов, сотрудников ГИБДД», - отметили в УМВД.

В ходе профилактической беседы автоинспекторы провели подробный инструктаж по преодолению возможных опасностей, которые могут подстерегать юных пешеходов на проезжей части. Для наглядности участникам акции организовали просмотр мультипликационных фильмов и презентаций по безопасности дорожного движения.

Для того, чтобы закрепить знания на практике, дети в сопровождении сотрудников ГИБДД и преподавателей прошли по безопасному маршруту. В ходе общения школьники также узнали, как важно использовать световозвращающие элементы, чтобы не попасть под колёса автомобиля в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В завершение акции ребята пообещали стражам порядка всегда соблюдать Правила дорожного движения и двигаться только по безопасному маршруту. Каждый из детей получил на память буклеты «Маршрут «Дом – школа – дом» и схемы безопасного маршрута.