На публичные обсуждения приглашает псковичей антимонопольная служба
УФАС России по Псковской области под председательством руководителя Ольги Милонаец проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.
В проведении мероприятия примут участие представители органов власти субъекта и местного самоуправления, представители бизнес сообщества, общественных организаций.
Публичные обсуждения состоятся 29 сентября в 11:00 по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2 этаж.
С докладами по вопросам можно ознакомится на сайте УФАС России по Псковской области.
Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to60@fas.gov.ru или задать при проведении публичных обсуждений.
Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.
Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.
Для уточнения организационных вопросов обращаться по телефону: 88112-66-55-53, е-mail: to60@fas.gov.ru.