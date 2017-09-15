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Общество

На публичные обсуждения приглашает псковичей антимонопольная служба

УФАС России по Псковской области под председательством руководителя Ольги Милонаец проведёт публичные обсуждения результатов правоприменительной практики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Публичные обсуждения будут посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе и законодательства о государственных закупках на территории региона.

В проведении мероприятия примут участие представители органов власти субъекта и местного самоуправления, представители бизнес сообщества, общественных организаций.

Публичные обсуждения состоятся 29 сентября в 11:00 по адресу: город Псков, улица Кузнецкая, дом 13, 2 этаж.

С докладами по вопросам можно ознакомится на сайте УФАС России по Псковской области.

Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: to60@fas.gov.ru  или задать при проведении публичных обсуждений.

Ответы на вопросы будут даны в рамках проведения публичных обсуждений.

Участие в мероприятии организовано без предварительной регистрации.

Для уточнения организационных вопросов обращаться по телефону: 88112-66-55-53, е-mail:  to60@fas.gov.ru.

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