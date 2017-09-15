Пьяный мужчина незаконно пересёк границу Эстонии с Псковской областью

16:34, 15 сентября 2017, ПАИ

Вечером 14 сентября на юге Эстонии в деревне Улитна Пылваского уезда эстонские пограничники задержали 37-летнего гражданина России, незаконно пересекшего государственную границу. Об этом сообщает rus.err.ee.

По данным Лыунаской префектуры, мужчина незаконно нарушил временную контрольную линию. Для дополнительного делопроизводства его доставили на кордон Саатсе, где у него выявили алкогольное опьянение. После этого нарушителя отвезли в КПЗ в Выру.

Эстонские пограничники проинформировали о задержании мужчины российских коллег и его супругу.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы.