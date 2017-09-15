Пётр Порошенко назвал себя «президентом мира»

17:23, 15 сентября 2017, ПАИ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является «президентом мира», заверив, что Украина не собирается «ни на кого нападать», пишет РИА Новости.

«Я президент мира, мы хотим мира и вот почему мы сосредоточены на том, чтобы содействовать нашей инициативе двухлетней о миротворцах в Донбассе», — сказал Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Говоря о предстоящем визите в Нью-Йорк, Порошенко не ответил прямо на вопрос, будет ли у него встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Генассамблеи ООН.

«В Нью-Йорке нужно очень много сделать. Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о его ожиданиях от визита в США и возможной встречи с президентом этой страны.