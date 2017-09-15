Пётр Порошенко назвал себя «президентом мира»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является «президентом мира», заверив, что Украина не собирается «ни на кого нападать», пишет РИА Новости.
«Я президент мира, мы хотим мира и вот почему мы сосредоточены на том, чтобы содействовать нашей инициативе двухлетней о миротворцах в Донбассе», — сказал Порошенко в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.
Говоря о предстоящем визите в Нью-Йорк, Порошенко не ответил прямо на вопрос, будет ли у него встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Генассамблеи ООН.
«В Нью-Йорке нужно очень много сделать. Наша встреча, я надеюсь, не просто будет об оборонном вооружении, хотя это существенно повысит нашу обороноспособность. Мы не хотим ни на кого нападать, это нам противно», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос о его ожиданиях от визита в США и возможной встречи с президентом этой страны.