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Общество

Псковские дошкольники попробовали себя в роли пожарных

15 сентября специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» и ПОО ВДПО побывали в детском саду №24 «Золотая рыбка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Педагогический коллектив этого дошкольного образовательного учреждения в своей работе уделяет большое внимание решению задачи повышения уровня грамотности воспитанников в вопросах пожарной безопасности. Ребята из «Золотой рыбки» – частые гости пожарно-технической выставки, постоянные участники и призеры конкурса «Неопалимая купина», сообщили в управлении.

Поэтому вопросы и задания, которые ведущая предлагала детям в ходе мероприятия, не вызвали у ребят особенных затруднений. Рассматривая иллюстрации, изображающие причины пожаров в жилом доме, дошкольники правильно отвечали, какие допущены нарушения правил пожарной безопасности и как нужно себя грамотно вести в том или ином случае. Также они побывали в роли экспертов по электробезопасности: обследовав электрический утюг, безошибочно определили, почему им опасно пользоваться. Быстро запомнив номера вызова пожарных, дети продемонстрировали, что позвонить диспетчеру пожарной охраны они тоже сумеют. А до прибытия профессиональных пожарных для укрощения начинающегося пожара ребята предложили использовать огнетушитель и потренировались им пользоваться.

Попробовали себя дошкольники и в роли пожарных. Они примерили «боёвки» и поучаствовали в соревнованиях.

Организаторы мероприятия и работники детского сада уверены, что подобные занятия, «несущие позитивный эмоциональный заряд», способствуют наиболее успешной пропаганде пожаробезопасного поведения среди детей. Следующая встреча с воспитанниками «Золотой рыбки» запланирована на период подготовки к новогодним праздникам и январскому отдыху.

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