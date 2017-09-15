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Политика

Из-за учений «Запад-2017» жителей приграничья Латвии попросили быть активными и бдительными

Жители Латвии пожаловались правоохранителям на «возможные подозрительные военные действия». Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Полицию безопасности страны. 

По данным СМИ, в связи с проведением учений «Запад-2017» ведомство попросило горожан сообщать о солдатах в военной форме без опознавательных знаков, а также об их местонахождении.

На этой неделе жителям приграничья надо быть активными и бдительными, ранее заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Как сообщил Рихард Козловскис, латвийские спецслужбы уже работают в усиленном режиме. Осуществляется хорошее сотрудничество с Министерством обороны. Основной задачей является контроль за государственной границей. Одновременно делается все, чтобы избежать провокаций. п

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