Из-за учений «Запад-2017» жителей приграничья Латвии попросили быть активными и бдительными

17:52, 15 сентября 2017, ПАИ

Жители Латвии пожаловались правоохранителям на «возможные подозрительные военные действия». Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Полицию безопасности страны.

По данным СМИ, в связи с проведением учений «Запад-2017» ведомство попросило горожан сообщать о солдатах в военной форме без опознавательных знаков, а также об их местонахождении.

На этой неделе жителям приграничья надо быть активными и бдительными, ранее заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Как сообщил Рихард Козловскис, латвийские спецслужбы уже работают в усиленном режиме. Осуществляется хорошее сотрудничество с Министерством обороны. Основной задачей является контроль за государственной границей. Одновременно делается все, чтобы избежать провокаций. п