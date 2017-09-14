Банк России снизит ключевую ставку до 8,5% годовых

17:16, 15 сентября 2017, ПАИ

Банк России снизит ключевую ставку до 8,5% годовых. Такое решение принял Совет директоров ЦБ РФ, пишет interfax.ru.

В сообщении банка отмечается, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. Кроме того, на фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне, подчеркнул регулятор.

Также ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в 2017 году до 1,7-2,2% с 1,3-1,8%.

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов. Принимая решение по ключевой ставке, ЦБ намерен исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.