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Общество

Популярные методы борьбы со стрессом выяснили российские социологи

Социологи «Левада-Центра» составили рейтинг самых популярных методов борьбы со стрессом в России. Как сообщает interfax.ru, самыми популярными способами снятия напряжения стали просмотр телевизора (31%) и встречи с друзьями (28%). Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного 18-22 августа среди 1600 человек.

Каждый десятый россиянин (11%) заявил, что испытывает стресс и напряжение почти каждый день, 22% - раз или два в неделю, 39% - несколько раз в месяц, 24% - несколько раз в году, 5% ответить затруднились.

Согласно результатам исследования, с помощью просмотра телевизора стресс чаще снимают женщины (33%), чем мужчины (29%), а также люди старше 40 лет (35%). К общению в кругу друзей чаще прибегают мужчины (32% против 24% среди женщин), а также люди в возрасте 18-24 лет (48%).

Среди других методов борьбы со стрессом оказались прогулка (21%), прослушивание музыки (20%), принятие ванны или душа (19%).

Еще 18% опрошенных сказали, что они едят что-нибудь вкусное (12% среди мужчин и 24% среди женщин), 17% пьют алкогольные напитки (30% среди мужчин и 7% среди женщин), 15% болтают по телефону (6% среди мужчин и 23% среди женщин), 10% занимаются своим хобби.

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