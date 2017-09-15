Капремонт кровли завершен в одном из домов в Новосокольниках

18:01, 15 сентября 2017, ПАИ

Региональный оператор - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области завершил ремонт скатной кровли в двухэтажном доме на Первомайской, 30а в Новосокольниках. Как сообщили Псковскому агентству информации в фонде, 14 сентября комиссия оценила качество выполненных работ.

В состав комиссии вошли представители регионального оператора, организации стройконтроля, органов местного самоуправления, Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ и управляющей компании.

Данный многоквартирный дом вошел в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год.

Строители подрядной организации ООО «Монтаж-Сервис» ремонт скатной кровли завершили полностью - заменили покрытие из асбестоцементных листов на профлист, установили колпаки на дымовых и вентиляционных трубах, произвели устройство организованного водостока системой настенных желобов и наружных водосточных труб, отремонтировали деревянные элементы стропильного каркаса, исправили кладки дымовых труб, произвели устройство слуховых окон с жалюзийными решетками.

Директор подрядной организации Михаил Краковский пояснил, что гарантийный срок отремонтированной кровли составляет 5 лет и собственникам помещений не стоит переживать относительно качества новой крыши. «Работы выполнены качественно, о чем свидельствует заключение комиссии по приему работ», - добавил он.

Отметим, в рамках реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, уже отремонтированы 119 кровель.