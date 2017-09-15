В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации

16:54, 15 сентября 2017, ПАИ

В Псковской области спустя десятилетия возобновит полеты санитарная авиация, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

«В конце сентября Псковская область получит вертолет, который предназначен для транспортировки пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, пациентов с тяжелыми формами инфарктов и инсультов до места, где им окажут необходимую помощь», — рассказал Игорь Потапов.

Эксплуатантом вступит компания «Русские вертолетные системы» (РВС), контракт заключен до конца этого года. Объем услуг по контракту составляет около 400 летных часов.

Посадочные площадки в большинстве районных больниц уже подобраны и главврачи на местах проводят их подготовку к приему транспорта. Планируется, что до конца недели эта работа будет завершена.

Вертолет санавиации будет обеспечивать транспортировку тяжелых больных из межрайонных больниц и города Великие Луки в Псковскую областную клиническую больницу, Детскую областную клиническую больницу и Псковский перинатальный центр, а также в федеральные клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

На маршрутах будет работать медицинский вертолет «Ансат». Это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Ансат в медицинском исполнении обладает самой вместительной кабиной в классе и имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Отметим, что участие Псковской области в федеральном проекте по организации оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации стала возможным благодаря поддержке вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец. С просьбой включить регион в программу санавиации к ней обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак. Финансовое обеспечение программы со стороны федерального бюджета составляет 21 млн рублей, еще 3 млн рублей — софинансирование из областного бюджета.