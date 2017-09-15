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Общество

Австрийские помощники навестили подопечных в Порховской школе-интернате

15 сентября состоялась презентация итогов масштабного проекта, реализованного в Порховской коррекционной школе-интернате при поддержке фонда «Merck Family Foundation» фармацевтической группы «Merck Австрия». Проект стал возможен благодаря содействию австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» и Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковскому агентству информации в отделении. 

Напомним, что при помощи Merck Family Foundation в размере 93 тыс. евро в школе прошел ремонт душевых и прачечной, также в школе-интернате были заменены окна. Кроме того, благодаря вкладу «Merk» у всех воспитанников (в школе-интернате живут и учатся 210 ребят в возрасте от 7 до 18 лет) появились новые учебники; были закуплены новые кровати, матрасы и постельное белье, а для прачечной приобрели промышленные стиральные машины, сушильное и гладильное оборудование.

Гостями Порховской коррекционной школы-интерната стали сотрудники Детского фонда, президент австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер, представители «Merck Австрия» Ванесса Гангеми и Йоханнес Ганстер, начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, глава Порховского района Виктор Степанов, президент «Ротари Клуб. Псков» Андрей Филатов, директора школ-интернатов. В течение всего мероприятия звучали слова благодарности от администрации и воспитанников школы-интерната. Паскаль Вайер также поблагодарила помощников и в очередной раз отметила, что "для добра нет границ". Австрийские благотворители согласились с ней: «Merck» – международная компания, и у нас международная важная задача: помогать. Мы очень рады видеть, что наша помощь принесла пользу и что ребята довольны!»

Ребята устроили для гостей концертную программу: пели, танцевали, читали стихи и вручили всем помощникам сделанные своими руками подарки. Затем в саду учреждения гости вместе с детьми посадили яблоню, которая как символ плодотворного сотрудничества будет напоминать о помощниках. В завершение праздника всем ребятам подарили сладости из Австрии.

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