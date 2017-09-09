Два крупных всероссийских состязания по ММА пройдут в Великих Луках в сентябре

20:14, 15 сентября 2017, ПАИ

В этом году Псковская областная федерация ММА при поддержке Госкомитета региона по физической культуре и спорту, Союза ММА России и администрации города Великие Луки проведет два крупных всероссийских соревнования – Первенство России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет и Первенство России по смешанному боевому единоборству среди юниоров 18-20 лет. Как сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации ММА, по итогам этих соревнований будут сформированы сборные команды России для участия спортсменов в Первенстве мира и Европы.

Планируется приезд участников со всех федеральных округов в количестве около 200 человек. Состязания будут проходить в городе Великие Луки на улице Ботвина, 4 (МУП СОК «Стрелец») с 22 по 24 сентября.

На мероприятиях будут присутствовать ООО «Союз ММА России» (1-й вице-президент Радмир Габдуллин, вице-президент Борис Бурзиев, исполнительный директор, вице-президент Татьяна Щетинина, вице-президент Андрей Терентьев), представители областной и городской властей, а также двукратный чемпион мира по ММА, мастер спорта международного класса Магомед Юнусилау и профессиональный боец, актер, бизнесмен, мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою, двукратный чемпион мира по M-1 MFC - Middleweight GP, чемпион Европы, победитель турниров 2 Hot 2 Handle, ряда международных турниров Андрей Семенов «Белая акула».

Начало соревнований среди юношей - 22 сентября в 11:00, полуфинальные поединки состоятся 23 сентября в 10:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00. Соревнования среди юниоров откроются в тот же день в 12:30, финалы соревнований и награждение призеров пройдут 24 сентября в 13:00.