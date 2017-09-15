Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО

19:37, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и губернатор Псковской области Андрей Турчак провели встречу с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Ресслер в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, в рамках которой состоялась передача материалов номинации «Памятники древнего Пскова» для включения в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона поблагодарил за возможность побывать в одной из самых авторитетных и влиятельных гуманитарных организаций в мире, рассказал о Псковском регионе и передал на рассмотрение привезенные материалы. «Для нас чрезвычайно важно включение псковских памятников в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только потому, что это престижно и будет способствовать увеличению туристического потока, но и потому, что мы получим еще один инструмент ответственного сохранения наследия», — сказал Андрей Турчак, представляя номинируемый объект.

Губернатор также добавил, что в регионе фактически создана система управления номинируемыми объектами, в которую вошли Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия, музеи-заповедники и специализированные организации: научно-производственный и археологический центры и Общественный совет по вопросам наследия при губернаторе. Кроме того, в регионе действует специальная государственная программа. Реставрацию в Пскове активно поддерживает Министерство культуры Российской Федерации. Фактически реставрационные работы на объектах номинации ведутся постоянно, а в рамках федерального проекта «Туристско-рекреационный кластер Псковский» в Пскове идут масштабные работы по благоустройству городских территорий и созданию инфраструктуры туризма.

В продолжение Андрей Турчак выразил готовность совершенствовать номинацию. «И здесь нам очень нужна ваша помощь. Мы готовы принять экспертную миссию, поддержать диалог, услышать ваши рекомендации и замечания», — заключил губернатор.

Добавим, что в номинируемый объект «Памятники древнего Пскова» вошли 18 памятников в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура.

Компонент «Памятники крепостного зодчества» включает наиболее сохранившиеся узловые фрагменты Псковской крепости — Покровскую и Гремячую башни с прилегающими участками стен.

Компонент «Памятники культового зодчества» представлен 14 храмами. Эти памятники иллюстрируют динамику развития псковской школы архитектуры от ранних образцов 12 века (Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря и Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря), созданных под влиянием византийских течений, новгородской архитектурной традиции в XV-XVI веках (храмы Богоявления с Запсковья, Покрова и Рождества от Пролома, Петра и Павла с Буя) и до XVII века (Троицкий собор).

В компонент «Памятники гражданской архитектуры» вошли наиболее яркие образцы гражданских зданий жилого и административного назначения XVII века: каменные палаты купца Поганкина и Приказная палата.

По мнению специалистов, памятники самобытного псковского средневекового каменного зодчества имеют ярко выраженный характер, образную выразительность, характерный местный строительный материал, неповторимые пространственные, ландшафтные и градостроительные связи, которые позволяют претендовать на особое место в Списке объектов всемирного природного и культурного наследия.

В программу пребывания губернатора Псковской области в Париже также вошло посещение Российского духовно-культурного православного центра, где состоится торжественное открытие выставки икон «Прикосновение». Кроме того, Андрей Турчак примет участие в открытии в резиденции посла Российской Федерации во Франции выставки «Дипломатические подарки от Петра Великого до наших дней».