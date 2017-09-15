Игорь Потапов под видом пациента проверил доступную среду в поликлинике Пскова

19:50, 15 сентября 2017, ПАИ

15 сентября председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов проверил доступную среду в отделении Псковской городской поликлиники на улице Кузнецкой, используя костюм, симулирующий ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Он включает утяжелители на ноги, руки и туловище, ограничители движения для коленей, локтей, и шеи, а также очки, имитирующие различные заболевания органов зрения и шумоподавляющие наушники, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. Общий вес такого костюма составляет порядка 20 кг.

Игорь Потапов начал тестирование с главного входа в поликлинику, где он сразу же сделал первое замечание. По его мнению, человеку с плохим зрением тяжело понять, как вызвать дежурного администратора, чтобы воспользоваться специальным подъемником. Кнопка вызова слишком маленькая, а инструкция напечатана мелким шрифтом.

Затем председатель Госкомитета прошел к регистратуре для записи к терапевту и направился в кабинет, где врач неотложной помощи провел импровизированный прием. На всем пути «особенного пациента» сопровождал дежурный администратор.

В завершение эксперимента председатель Госкомитета рассказал о своих впечатлениях и выразил мнение, что такой костюм необходимо примерить большинству медицинских работников. «Это позволяет понять не только умом, но и на своей, в прямом и переносном смысле, шкуре, каково человеку с ограниченными возможностями. С ним наиболее четко и явно видны те огрехи, на которые здоровый человек просто не обращает внимания: порожек, крутой склон, стеклянная дверь», — сказал он.

Игорь Потапов подчеркнул, что на протяжении нескольких лет в регионе идет планомерная работа по созданию комфортных условий для людей с ОВЗ, в том числе в медицинских учреждениях, и сегодняшний опыт поможет усовершенствовать уже существующую инфраструктуру. «Я точно буду несколько под другим взглядом смотреть на узкие дверные проемы и на ширину и высоту ступенек», — заключил он.