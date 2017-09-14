Рост по основным секторам экономики произошел в Псковской области за первое полугодие

20:02, 15 сентября 2017, ПАИ

Псковская область вошла в число восьми субъектов РФ, где отмечен рост в пяти основных секторах экономики — строительство, промышленность, сельское хозяйство, розничная торговля и сектор услуг — по итогам первого полугодия этого года. Такие данные приводит газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на аналитический материал Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Согласно документу, рост зафиксирован также в Белгородской и Тюменской областях, Краснодарском и Приморском краях, в Мордовии, Дагестане и Ингушетии.

Как рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по инвестиционной политике и экономическому развитию Андрей Михеев, росту в сфере промышленности способствовало создание электротехнического кластера на базе Завода электротехнического оборудования в Великих Луках. Сметная стоимость проекта составила более 686 млн рублей. Благодаря этому до 2018 года будет создано порядка 290 новых рабочих мест, а налоговые отчисления в федеральный бюджет увеличится на 503 млн рублей, отметил Андрей Михеев.

Кроме того, в 2016 году Агентство инвестиционного развития Псковской области реализовало пять инвестиционных проектов с объемом инвестиций в основной капитал порядка 2,9 млрд рублей и приняло на сопровождение 15 новых инвестпроектов с общим планируемым объемом инвестиций более 26 млрд рублей. На территорию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» привлечены пять резидентов с инвестициями более 373 млн рублей.

Также в регионе продолжается активная поддержка представителей малого и среднего предпринимательства, подчеркнул Андрей Михеев. В прошлом году субсидию на возмещение части затрат получил 51 представитель МСП, созданы более 150 новых рабочих мест.

Что касается сферы торговли, то здесь удалость не допустить дефицита товаров в регионе, а рост цен на основные группы товаров не превысил среднероссийских значений, заключил руководитель ведомства.