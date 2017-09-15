1
21:37
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
19:37
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
16:54
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
16:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15:58
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15:21
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15:14
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Еще новости
Общество

С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове

Третий фестиваль искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» начался в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Официальным стартом мероприятия стало открытие инсталляции петербургской художницы Кати Красной 15 сентября на набережной реки Великой в Пскове.

Абстрактные изображения нанесены прямо на опоры Ольгинского моста со стороны Власьевской башни. Связующее звено всей композиции портрет писателя и журналиста Сергея Довлатова и его цитата: «Не надо быть как все, потому что мы и есть как все…».

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области и один из продюсеров фестиваля Дмитрий Месхиев отметил, что инсталляция посвящена тем, кто плохо и неумело рисует на стенах. «Не надо рисовать плохо на стенах, надо рисовать хорошо», — сказал он и поздравил всех присутствующих с началом третьего по счету фестиваля.

Затем Дмитрий Месхиев передал фестивальную эстафету популярным хип-хоп исполнителям T-check и Anacondaz. Выступление коллективов проходит на набережной реки Великой, прямо под Ольгинским мостом. 

Третий фестиваль «Заповедник» продлится до 17 сентября. В программе - кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссёрами и музыкантами, поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино, где будет накрыт традиционный «фуршет на газетах».

Кроме того, в рамках фестиваля традиционно вручат премию лучшему экскурсоводу.

Напомним, Сергей Довлатов летом 1977 года жил в Пушкинских Горах в небольшом домике, который затем в мельчайших подробностях описал в «Заповеднике». В апреле 2014 года здесь открылся первый в России музей писателя.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
15 сентября 2017
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове 1
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
15 сентября 2017
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
15 сентября 2017
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации 8
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке 7
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15 сентября 2017
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15 сентября 2017
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры 1
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
15 сентября 2017
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1

Идет загрузка...