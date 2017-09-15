С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове

21:37, 15 сентября 2017, ПАИ

Третий фестиваль искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник» начался в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Официальным стартом мероприятия стало открытие инсталляции петербургской художницы Кати Красной 15 сентября на набережной реки Великой в Пскове.

Абстрактные изображения нанесены прямо на опоры Ольгинского моста со стороны Власьевской башни. Связующее звено всей композиции портрет писателя и журналиста Сергея Довлатова и его цитата: «Не надо быть как все, потому что мы и есть как все…».

Руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области и один из продюсеров фестиваля Дмитрий Месхиев отметил, что инсталляция посвящена тем, кто плохо и неумело рисует на стенах. «Не надо рисовать плохо на стенах, надо рисовать хорошо», — сказал он и поздравил всех присутствующих с началом третьего по счету фестиваля.

Затем Дмитрий Месхиев передал фестивальную эстафету популярным хип-хоп исполнителям T-check и Anacondaz. Выступление коллективов проходит на набережной реки Великой, прямо под Ольгинским мостом.

Третий фестиваль «Заповедник» продлится до 17 сентября. В программе - кинопоказы и театральные постановки, изобразительные и фотовыставки, лекции, встречи с писателями, философами, режиссёрами и музыкантами, поездка в Пушкинские Горы и посещение дома-музея писателя в Березино, где будет накрыт традиционный «фуршет на газетах».

Кроме того, в рамках фестиваля традиционно вручат премию лучшему экскурсоводу.

Напомним, Сергей Довлатов летом 1977 года жил в Пушкинских Горах в небольшом домике, который затем в мельчайших подробностях описал в «Заповеднике». В апреле 2014 года здесь открылся первый в России музей писателя.