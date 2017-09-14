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Экономика

Три автомобиля с белорусской говядиной задержаны в Себежском районе

14 сентября в Себежском районе были задержаны три автомобиля с 300 кг мясной продукции, перевозимой из Белоруссии в Псков и Опочку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Мясосырье перевозилось в Volkswagen Sharan и двух Volkswagen Passat Volkswagen Passat под управлением граждан Белоруссии. При осуществлении ветеринарного контроля должностные лица управления выявили говядину бескостная в блоках (в количестве 10, 12 и 5  штук) темно-красного цвета, упакованную в прозрачную полиэтиленовую упаковку, уложенную навалом и накрытую тканью или полиэтиленовой пленкой черного цвета.  

Во всех трёх случаях транспортировка продукции осуществлялась с нарушениями: транспортные средства не соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям; не были оснащены холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в грузовых отсеках составила +14 градусов по Цельсию. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали. Информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена. Кроме того, перевозка говядины осуществлялась с посторонними предметами.

По этим причинам перемещение мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлены акты о возврате груза. В ходе ветеринарно-санитарных  досмотров трижды проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Весь товар возвращен в Белоруссию.

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