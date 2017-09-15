Десантники уничтожат условных террористов на незнакомых полигонах в рамках учения «Запад-2017»

09:40, 16 сентября 2017, ПАИ

В ходе совместного стратегического учения «Запад-2017» подразделения Воздушно-десантных войск отрабатывают задачи по ведению разведывательно-поисковых действий, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований на незнакомых полигонах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Десантно-штурмовые подразделения ВДВ вместе со штатной боевой техникой были десантированы в районы возможных действий групп условных террористов для доразведки их численности, характера действий и выявления наиболее важных объектов инфраструктуры условного противника. Десантирование подразделений осуществлялось на парашютных системах «Д-10» и «Арбалет» с военно-транспортных самолетов и вертолетов.

Полученные данные о перемещениях, вооружении и военной технике незаконных вооруженных формирований по средствам космической связи в режиме реального времени поступают в штаб руководства учением для оперативного принятия решений.

В дальнейшем десантированные в «тыл» условного противника десантно-штурмовые взводы будут обеспечивать высадку главных сил оперативного воздушного и тактического десантов.

Напомним, 14 сентября стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2017» (ССУ «Запад-2017») вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии. Основными целями учения являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тысяч военнослужащих (от вооруженных сил Белоруссии – около 7,2 тыс. человек, от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. человек, из них на территории Республики – до 3 тыс.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.