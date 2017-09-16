Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%

14:35, 16 сентября 2017, ПАИ

Готовность к зиме 30 военных городков Западного военного округа и воинских частей центрального подчинения, расквартированных на территории Псковской области, составляет 95%. Все военные объекты на территории субъекта будут готовы к отопительному периоду до 2 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ.

Силами 4 филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) на территории Псковской области подготовлено 95% из более чем 318 объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью более 236 тыс. м², около 98% теплового хозяйства – это 25 котельных, 1 центральный тепловой пункт и свыше 52 км. тепловых сетей, на 94% готовы объекты водопроводно-канализационного хозяйства – 11 артезианских скважин, 14 водонасосных и канализационных насосных станций, около 94 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций на территории Псковской области создана и уже действует оперативно-диспетчерская служба, сформирована аварийно-ремонтная бригада, которая укомплектована необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

В целях обеспечения ведомственных котельных, расположенных на территории Псковской области, завершается поставка жидкого и твердого котельного топлива.

Подготовка фондов организована в соответствии с внутриведомственными приказами и утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым планами подготовки военных городков к предстоящему отопительному сезону.