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ПАИ в прямом эфире покажет матч между ФК «Псков-747» и ФК «Луки-Энергия»

Сегодня, 16 сентября, в рамках девятого тура ФОНБЕТ-Первенства ПФЛ группы «Запад» состоится встреча двух профессиональных футбольных команд из Псковской области — «Псков-747» и «Луки-Энергия». Игра пройдёт на псковском стадионе «747» в 16:00, ПАИ будет вести прямую трансляцию.

Дерби будет обслуживать 27-летний арбитр из Санкт-Петербурга Петр Мирошниченко. Помощниками арбитра будут петербуржцы Андрей Веретешкин и Павел Новиков. Резервным арбитром назначен Евгений Карасев (Псков), а инспектировать встречу будет Георгий Беликов из Брянска.

Отметим, Мирошниченко 5 раз обслуживал матчи с участием «Псков-747», и ни разу в этих встречах псковичам не удавалось победить.

 

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