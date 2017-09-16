Более 500 тысяч заявок поступили за сутки продаж билетов на матчи ЧМ-2018

13:17, 16 сентября 2017, ПАИ

За первые сутки продаж билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года на сайт Международной федерации футбола (ФИФА) поступило более 500 тыс. заявок, пишет interfax.ru со ссылкой на пресс-службу ФИФА. Наибольшее число заявок прислали российские болельщики, а также из Мексики, Аргентины, Бразилии, Китая, США, Колумбии, Германии и Англии. 50 тыс. человек хотят попасть на финальный матч турнира, менее 40 тыс. – на матч открытия.

Напомним, продажа билетов на матчи ЧМ-2018, который пройдет в России, началась 14 сентября. Билеты можно приобрести исключительно на сайте ФИФА.

Продавать билеты планируется в несколько этапов. Первый период первого этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября, в это время можно будет подать заявки на приобретение билетов. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Уведомление о статусе заявки заказчики билетов получат до 16 ноября. Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря, будет открыт второй этап продаж. Он тоже будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, владельцам доставят бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка начнется не раньше апреля/мая 2018 года.

Последнюю возможность приобрести билеты на матчи болельщики получат с 18 апреля до 15 июля 2018 года.

Российские болельщики смогут купить билеты четвертой категории на матчи ЧМ-2018 по специальной цене от 1280 рублей. Также ФИФА выделит специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Помимо принимающей турнир России путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.