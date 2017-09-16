Итоги акции «Собери ребенка в школу» подвели псковские приставы

13:32, 16 сентября 2017, ПАИ

В Управлении ФССП России по Псковской области подведены итоги акции «Собери ребенка в школу», проводившейся с 21 августа по 14 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве, во всех отделах судебных приставов региона прошли мероприятия, направленные на усиление принудительного исполнения судебных актов, связанных с содержанием детей.

В ходе акции 239 должников получили временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, в 84 случаях был наложен запрет на проведение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. Судебные приставы-исполнители области вынесли 187 постановлений по установленному месту работы должников для удержания и перечисления периодических платежей. Также были составлены 12 протоколов об административных правонарушениях, возбуждены 20 уголовных дел, предусмотренных частью 1 статьи 157 УК РФ. В ходе акции приставы взыскали 3,5 миллиона рублей на содержание детей.

Кроме того, был осуществлен рейд судебных приставов-исполнителей по алиментам. Они посетили более 650 должников и произвели 76 арестов имущества должников-алиментщиков.

1 сентября, в День знаний, судебные приставы посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей с подарками в виде канцелярских товаров для школы. В рамках акции был проведён круглый стол по алиментам в Псковской "Деревне SOS", сотрудники ФССП ответили на вопросы пришедших на встречу взыскателей алиментов.

Также проведена «горячая линия» по вопросам защиты прав детей с участием уполномоченного по правам ребёнка Псковской области и председателя Общественного совета при Управлении ФССП России по Псковской области.

В ОСП города Великие Луки судебные приставы взыскателям, чьи дети пошли в школу, раздавали школьные принадлежности (тетради, ручки). А дети работников ОСП Печорского и Палкинского районов, ОСП Себежского и Пустошкинского районов, ОСП города Великие Луки подготовили рисунки по теме «Семья» для размещения в здании управления.

В отделах судебных приставов и в общедоступных местах области работники отделов судебных приставов распространили более тысячи листовок с призывом оплаты задолженности по алиментам.

Данная акция была призвана не только применить комплекс принудительных мер в отношении злостных неплательщиков алиментов, но и напомнить родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей.