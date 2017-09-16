Австрийский партнёр Детского Фонда получила благодарность от Псковского облсобрания

13:47, 16 сентября 2017, ПАИ

Первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель попечительского совета регионального отделения Детского фонда Виктор Антонов встретился с зарубежным партнёром, руководителем благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, во встрече также принял участие начальник Управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. По словам вице-спикера, Армен Мнацаканян был приглашён на встречу не только как представитель исполнительной власти региона, но и как давний партнёр и друг Паскаль Вайер. Кроме того, региональный парламент посетили заместитель председателя правления Псковского областного отделения Российского детского фонда Екатерина Транёва и благотворители из фармацевтической группы «Merck. Австрия».

«О ваших добрых делах знает вся Псковская область. Мы много раз благодарили вас, но сегодня я ещё раз хочу сказать вам огромное спасибо, - обратился Виктор Антонов к благотворителю из Австрии и передал благодарственное письмо областного Собрания депутатов.

Первый вице-спикер напомнил, что Паскаль Вайер оказывает помощь воспитанникам интернатных учреждений области и нуждающимся детям из малообеспеченных семей. При её участии в регионе реализуется несколько крупных благотворительных проектов: студенты-сироты получают регулярные доплаты к стипендии, а дети из детских домов подарки к Новому году, привлекаются значительные денежные средства на закупку оборудования для школ-интернатов и ремонт помещений социальных учреждений. С 2008 года Паскаль Вайер патронирует Воронцовскую школу-интернат.

«Мы с вами работаем уже десять лет – удивительная стабильность!» - заметил Виктор Антонов.

В ответ Паскаль Вайер сказала, что причина такой стабильности в её любви к детям: «Главное объединяющее звено – это дети. Моя помощь не связана ни с политикой, ни с религией. У детей нет национальностей – это просто наши дети».

Также Паскаль Вайер обратила внимание на ещё один важный аспект, который, по её словам, позволяет западным благотворительным организациям активно сотрудничать с Псковской областью. «Я работаю не только с частными благотворителями, но стараюсь привлекать крупные компании, - сказала она. – Для таких корпоративных благотворителей важна открытость и прозрачная отчётность о потраченных средствах, и я всегда могу это им предоставить».

«То, что Паскаль со своими друзьями сегодня здесь – это событие не только для Псковской области и России, но и для Европы, - высказал мнение Армен Мнацаканян. – Все должны знать, что есть люди вне политики, живущие для того, чтобы помогать детям».

В завершение разговора Паскаль Вайер призналась, что к Псковской области у неё особое отношение: «Я была и в Москве, и в Петербурге, но моя Россия – это Псковская область».

Напомним, что в летом этого года при поддержке австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца» в Порховской коррекционной школе-интернате был сделан ремонт: заменены окна, отремонтированы душевые, реконструирована прачечная, приобретены кровати, постельные принадлежности, учебники, саженцы плодовых деревьев.