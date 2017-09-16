Лекторий фестиваля имени Сергея Довлатова начинает работу в Пскове

11:11, 16 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 сентября, в 12:00 начнёт работу лекторий фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник», который стартовал в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-конфертной дирекции Псковской области, в рамках этого блока состоятся три лекции, две из которых прочтут сегодня. Вход свободный.

В 12:00 в медиахолле Псковского драмтеатра пройдёт лекция «Питие определяет сознание. Спиртное в контексте советской повседневности». «Привычки и вкусы граждан СССР менялись в зависимости от обстоятельств, обстановки в стране и под влиянием трансформаций общепита», - отметили органиазтоыр лекции. О питейной культуре в советскую эпоху расскажет российский историк, доктор исторических наук, профессор Наталия Лебина, являющаяся научным консультантом Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва.

В 15:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции можно посетить лекцию «Советский человек Довлатова», которую проведёт российский социолог, этнолог, историк культуры, антрополог и специалист по когнитивным наукам, кандидат исторических наук, доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук СПбГУ и профессор факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Утехин. Будет представлен взгляд на «советского человека» произведений Сергея Довлатова в перспективе антропологии и социальной истории.