0
21:37
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
19:37
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
16:54
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
16:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15:58
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15:21
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15:14
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Еще новости
Общество

Мастер-классы художников проходят у Покровской башни в Пскове

Сегодня, 16 сентября, в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» проходят мастер-классы по изобразительному искусству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятия проводят художники музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Занятие организовано на свежем воздухе - в районе Покровской башни, где к художникам может присоединиться любой желающий. Мастер-классы стартовали в 10:00. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
15 сентября 2017
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове 3
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
15 сентября 2017
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
15 сентября 2017
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации 9
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке 8
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15 сентября 2017
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15 сентября 2017
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры 1
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
15 сентября 2017
«Вредные» советы от Сбербанка. №2: Про оплату ЖКХ
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму
15 сентября 2017
Облизбирком принял обращение к депутатам и партиям, участвовавшим в выборах в Псковскую гордуму 1

Идет загрузка...