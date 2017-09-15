Мастер-классы художников проходят у Покровской башни в Пскове
Сегодня, 16 сентября, в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» проходят мастер-классы по изобразительному искусству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Мероприятия проводят художники музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Занятие организовано на свежем воздухе - в районе Покровской башни, где к художникам может присоединиться любой желающий. Мастер-классы стартовали в 10:00.