Мастер-классы художников проходят у Покровской башни в Пскове

10:12, 16 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 сентября, в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» проходят мастер-классы по изобразительному искусству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мероприятия проводят художники музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Занятие организовано на свежем воздухе - в районе Покровской башни, где к художникам может присоединиться любой желающий. Мастер-классы стартовали в 10:00.

