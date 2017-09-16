Концерт группы «The Retuses» пройдёт 17 сентября в псковской филармонии

17:54, 16 сентября 2017, ПАИ

Театрально-концертная дирекция Псковской области напоминает гостям и участникам фестиваля искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник», что концерт группы «The Retuses», запланированный на 17 сентября, переносится с парковки на улице Карла Маркса в БКЗ филармонии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в дирекции, концерт начнётся в 15:00. Вход свободный (билеты не нужны).

Полная афиша фестиваля размещена на сайте zapovednikfest.ru.