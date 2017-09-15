Выйди вон!

16:15, 16 сентября 2017, ПАИ

В прокат вышла долгожданная новая картина Даррена Аронофски - «мама!», фильм, освистанный на 74-м Венецианском кинофестивале, картина, которая вызвала у многих зрителей бурю возмущения и шок.

Посреди роскошного леса стоит старый деревянный дом. Его жители – молодая семейная пара: милая девушка-домохозяйка (Дженнифер Лоуренс) и ее муж - знаменитый поэт (Хавьер Бардем), который стал жертвой творческого кризиса и вот уже несколько лет не может его преодолеть. Оба – безымянные (как и все в этом фильме). Она – восстанавливает разрушенный когда-то пожаром дом: постоянно что-то шпатлюет, красит и убирает, мечтая превратить его в райское место. Он – изо дня в день мечется в поисках вдохновения и злобно закрывает колпачок на ручке в тот момент, когда только кажется, что «муза» пришла. Отношения между супругами несколько напряженные: муж то и дело улыбается с какой-то нарочитой нежностью и прямо светится фальшивой любовью, вдобавок даже и не спит с женой.

Их спокойную монотонную, размеренную и довольно странную жизнь прерывает стук в дверь. На пороге неожиданный и нежданный гость: доктор (Эд Харрис), спутавший их дом с гостиницей. Муж сразу предлагает незнакомцу ночлег, несмотря на то, что супруга смотрит на это с нескрываемым неодобрением. Наутро в доме появляется еще один незваный гость – стервозная и зудящая жена незнакомца (Мишель Пфайффер). События, которые произойдут далее, взбудоражат, испугают, а некоторых, возможно, даже взбесят.

Пожалуй, стоит оговориться сразу: «мама!» - новое и загадочное произведение Даррена Аронофски - придется по вкусу далеко не всем. Возможно, многие долго будут приходить в себя после увиденного с вопросами «что это было?», другие же придут в неописуемый восторг и одного сеанса в кинотеатре им покажется катастрофически мало. Такое же «разделение по фронтам» произошло и на недавно прошедшем 74-м Венецианском кинофестивале. Фильм Аронофски встретили с крайним недовольством и освистали на премьере. А в многочисленных рецензиях часть критиков откровенно и жестоко ругала картину, в то время как другие до сих пор продолжают возносить её до небес. Но надо отдать должное: Даррену Аронофски удалось сотворить нечто такое, что по инерции еще очень долго будут обсуждать, то, на что не хватило бы смелости и решительности другим режиссерам.

Фильм, по своему началу больше походящий то ли на обычный хоррор, то ли вовсе на триллер, четко поделен на два больших акта. Аронофски двигает и развивает все нарочито медленно и постепенно, а все события происходят вовсе в каком-то своём маленьком мире, который позже расширится до неимоверных масштабов. Но пока - это только крупные планы героини Лоуренс (одержимой своей ролью), которые занимают большую часть картины, где камера каждый раз дрожаще летит за ней, создавая буквально клаустрофобический эффект (что не может не потрясать), вводя зрителя в некий странный «сон» и заставляя неторопливо погружаться в самую его суть. Похожий эффект с постоянно нацеленной на героиню камерой Аронофски использовал и в «Черном лебеде», зритель всегда знает, чьими глазами смотрит на разворачивающуюся историю.

«маму!» вообще очень трудно сравнить и с легкостью поставить в ряд с остальными работами Аронофски, но зато её смело можно выделить в классический и любимый пласт его работ – «экспериментальный». После провального, а возможно где-то и недооцененного «Ноя», режиссер прямо-таки решил реабилитироваться в глазах искушенной аудитории и толпы фанатов, так полюбивших его нестандартные и умные работы. Ко всему прочему, здесь Аранофски также на глазах у всех отдает дань одновременно Кубрику и Полански: безумный автор в «четырех стенах», утративший вдохновение и мысль, незваные гости и будущая мать, доведенная до крайней степени ярости и гнева.

Аронофски строит всю картину на условной театрализованности. Совершенно абстрактные действующие лица, не имеющие даже имён, в замедленном темпе действуют друг другу на нервы, двигаясь к глобальной катастрофе. Воспринимать все происходящее на экране буквально – совершенно глупая затея и непростительная ошибка, приводящая к тому, что фильм в итоге будет «освистан и недопонят», а все те, кто пришел лишь в надежде посмотреть на бенефисы Лоуренс, Бардема, Харрис и Пфайффер - выйдут из зала с истерическим хохотом.

Первичная реакция на такое весьма ожидаема. Но всю очевидную метафоричность картины также с легкостью можно заметить невооруженным взглядом. Только ленивый не увидит здесь, скажем, цитаты из Библии: здесь вам и сотворение мира, Каин с Авелем, новорожденный младенец, которому преподносят дары, религиозный культ и даже человеческое самопожертвование с обрядом причастия, представленного в виде ритуального каннибализма. Аронофски в манере, заставляющей вспомнить «Реквием по мечте», даже и не думает останавливаться, подливает еще больше масла в и без того масштабный «огонь». Герой Бардема предстает одновременно и Богом, и Дьяволом – и конечно поэтом, страдающим грехом гордыни и тщеславия; дом - живой организм, мир, рай и ад - необратимо превращается сначала в рассадник похоти, блуда и вселенской вакханалии, а потом и вовсе становится местом боевых действий - с бунтами и маршем недовольных, осужденных, проклятых и прокаженных. Увы, но апокалипсис неизбежен.

Всё это Аронофски фонтаном начинает выплескивать во втором акте, взвинчивая градус картины до предела. При этом он не упускает возможность посмотреть на всех свысока. И дело тут вовсе не в завышенных амбициях, самолюбовании или претенциозности. Будучи настоящим художником и автором, Даррен Аронофски просто решил откровенно высказаться и буквально закричать. С особой жестокостью нанести удар по болевым точкам современного общества и мира в целом.

«мама!» - фильм, который огромным молотом неожиданно «ударит» всех по голове. Картина о страдании, жертве, любви и опустошении, о вере и деструкции, о судьбе и религиозном фанатизме, доходящем до абсурда. Картина, где через призму «ожившего» дома отчётливо отражаются реалии и проблемы современного мира. Кажется, со времен «Антихриста» Ларса фон Триера такого больше не снимал никто. Это многослойная картина, в которой каждый сможет вдоволь покопаться в скрытых смыслах, найдя что-то важное для себя. Аронофски погружает всех в свой инфернальный эпос: сюрреалистический, шокирующий и напряженный, крайне безумный и мистический, но, стоит признать, превосходный.