Великолучанина без передних зубов ищут родственники

12:21, 16 сентября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают утратившего связь с родственниками Евгения Иванова 1979 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот гражданин проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. Он покинул место жительства в августе 2016 года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Пропавший был одет в камуфлированный костюм. Рост - 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют передние верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Е. Иванова, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.