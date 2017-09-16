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Спорт

40 водителей примут участие в 9-м этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью

40 водителей примут участие в 9-м этапе Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который стартует  16 сентября в Пскове на площадке у ТРК «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). Как сообщил Псковскому агентству информации председатель Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич, участники представляют Псков, Невель, Пушкинские Горы и Санкт-Петербург.

На данный момент в пешем порядке проходит ознакомление с трассой соревнования, с 12:15 до 16:00 состоятся контрольные заезды участников. В 17:00 начнется церемония награждения победителей.

«Трасса новая, на этом месте автомобильная категория не проводилась, поэтому это соревнование можно считать пробным перед финальным этапом Чемпионата Северо-Запада по автомногоборью, который запланирован на 7 октября на этой же площадке», - уточнил Олег Мыслевич.

Добавим, что в абсолютном зачете Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью и в классе заднеприводных машин в настоящее время лидирует Ольга Стебихова (Псков), среди водителей автомобилей с передним приводом - Андрей Герасенков (Санкт-Петербург),  с полным приводом - Александр Федоров (Санкт-Петербург). В Первенстве, где выступают водители до 18 лет, - Тимур Абитов из Всеволожска.

В Кубке Чемпионов, в рамках которого соревнуются лидеры областного Чемпионата по автомногоборью предыдущих лет, лучший результат у Кирилла Ксенофонтова (Псков).

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