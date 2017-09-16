Укравшего продукты псковича задержали сотрудники Росгвардии

12:31, 16 сентября 2017, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице О. Зобова совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего гражданина, который похитил с прилавка продукты. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.