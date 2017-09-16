0
10:52
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
08:43
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
11:04
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
10:47
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
15:08
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11:34
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10:42
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
Еще новости
Происшествия

Укравшего продукты псковича задержали сотрудники Росгвардии

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина продукты питания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на улице О. Зобова совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего гражданина, который похитил с прилавка продукты. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в отдел полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
16 сентября 2017
Фура съехала в кювет в островской деревне Решеты
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
15 сентября 2017
Полиция продолжает искать псковича, пропавшего в лесу в июле
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии
13 сентября 2017
Размытые дождем лестницы в Финском парке восстановят по гарантии 6
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
13 сентября 2017
Последствия сильного дождя в Пскове устраняют более 10 единиц спецтехники
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове
11 сентября 2017
Человеческие останки найдены во время реконструкции улицы Свердлова в Пскове 3
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму
10 сентября 2017
Вандалы ночью разрисовали автомобили двух кандидатов в Псковскую гордуму 12
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
10 сентября 2017
Полиция продолжает розыски пропавшей в августе в Псковском районе женщины
2 человека погибли в Псковской области из-за курения
10 сентября 2017
2 человека погибли в Псковской области из-за курения

Идет загрузка...