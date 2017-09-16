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Порядка 3 тысяч человек вышли на старт «Кросс Нации — 2017» в Пскове и Великих Луках

16 сентября в Псковской области проходит Всероссийский день бега «Кросс Нации — 2017». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в этот день порядка 3 тысяч человек вышли на старт соревнований в Пскове и Великих Луках. Регламент состязания предусматривает VIP-забег на 1 км, а также забеги на 1, 4 и 8 км для детей и взрослых.

Всего в «Кроссе нации-2017» принимают участие более 1,5 млн человек в 84 регионах России.

«Кросс нации» — массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, которое проводится с 2004 года. Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической культурой. Всероссийский день бега проходит в два этапа. Первый этап соревнований проводится в российских регионах. Его победители и призеры получают право на участие в финальной стадии «Кросса нации» — Гран-при, проходящем в Москве. К участию в пробегах привлекаются сотни тысяч школьников, студентов, бюджетников и госслужащих.

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