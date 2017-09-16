Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России присягнули на верность Отечеству

14:51, 16 сентября 2017, ПАИ

На плацу Псковского филиала Академии ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников с участием представителей властей региона и города Пскова, силовых структур, совета ветеранов образовательной организации, духовенства, общественности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

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«Принятие присяги – событие очень торжественное, а для первокурсников и их родителей – особенно знаменательное и волнующее, потому что с давних времен этот ритуал исполнен особого смысла, за которым стоит история нашей великой страны, когда, присягая на верность Отчизне, дается клятва в беззаветном самопожертвенном служении Родине», – сказал начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Юрий Панин.

Заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области Михаил Дьяков отметил значимость церемонии принятия присяги в жизни каждого бойца: «Если человек следует своей присяге неукоснительно, то за ним всегда следует почет, слава и уважение. Принятие присяге в древнейшем городе Пскове - большая честь».

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев добавил, что «принимая присягу на верность Родине, он отдает часть себя одной из вечных ценностей - любви и преданности своей земле, народу и Родине». Замглавы Пскова пожелал ребятам, чтобы слова присяги для них «были крепче, чем гранит», так как в их руках хранится мир, спокойствие и благополучие страны. Он также заявил, что особое волнение и гордость в этот день испытывают родные и близкие первокурсников.

Также первокурсников со знаменательным в их жизни событием поздравили первый заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников, начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Александр Соловьев и другие официальные лица.

Настоятель псковского воинского храма святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор совершил водосвятный молебен.

Торжественное мероприятие завершилось выступлениями взвода почетного караула и группы спортивного совершенствования по рукопашному бою Псковского филиала Академии ФСИН. Выступление подготовил и взвод курсантов девушек-барабанщиц, созданный в этом году.

После праздничного концерта все желающие смогли ознакомиться с выставкой оружия, организованной отделом специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, а также угоститься солдатской кашей: на территории филиала работала полевая кухня.

Гостями праздника стали воспитанники детской деревни - SOS и Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также учащиеся средней общеобразовательной школы № 17.