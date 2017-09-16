0
14:35
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
12:48
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
21:37
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
19:37
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
16:54
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
16:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15:58
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Еще новости
Общество

Псковичка Вера Курбанова стала «Мисс спорт» на конкурсе «Невская краса-2017»

Псковичка Вера Курбанова одержала победу в номинации «Мисс спорт» на Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2017», финал которого прошел 15 сентября в Санкт-Петербурге. «Это было красочно и феерично», - написала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вера Курбанова - студентка ПсковГУ,  чемпионка "Пара-Крым-2015" по пауэрлифтингу, в мае прыгнула с парашютом, а за день до начала конкурса красоты вернулась из Крыма с бронзовой медалью по настольному теннису. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
16 сентября 2017
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
16 сентября 2017
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
15 сентября 2017
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове 5
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
15 сентября 2017
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
15 сентября 2017
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации 9
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке 8
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15 сентября 2017
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15 сентября 2017
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры 1

Идет загрузка...