Псковичка Вера Курбанова стала «Мисс спорт» на конкурсе «Невская краса-2017»

17:16, 16 сентября 2017, ПАИ

Псковичка Вера Курбанова одержала победу в номинации «Мисс спорт» на Всероссийском конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2017», финал которого прошел 15 сентября в Санкт-Петербурге. «Это было красочно и феерично», - написала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вера Курбанова - студентка ПсковГУ, чемпионка "Пара-Крым-2015" по пауэрлифтингу, в мае прыгнула с парашютом, а за день до начала конкурса красоты вернулась из Крыма с бронзовой медалью по настольному теннису.