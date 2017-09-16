Небольшой дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 17 сентября
17 сентября на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит +5…+10 градусов, днем - +11…+16.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.