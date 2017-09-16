0
14:35
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
12:48
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
21:37
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
19:37
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
16:54
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
16:38
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15:58
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Еще новости
Общество

Команда СОБРа псковского отдела Росгвардии победила на состязаниях снайперов Северо-Запада

В Ленинградской области завершились соревнования снайперов территориальных органов управления Северо-Западного округа Росгвардии. В командном зачете среди территориальных органов округа первое место заняла команда СОБРа Отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Второе место завоевала команда СОБРа Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье место досталось представителям СОБРа Отдела Росгвардии по Республике Карелия.

10-ти дневный учебный сбор по подготовке снайперов СОБРов и ОМОНов территориальных управлений округа проходил на войсковом стрельбище центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (поселок Васкелово, Ленинградская область). В ходе сбора прошли соревнования по стрельбе из снайперской винтовки на приз командующего внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Василия Саввина. В первенстве приняли участие 68 сотрудников Росгвардии.

Кубки, медали и призы победителям вручили первый заместитель командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Романенко и генерал-полковник в отставке Василий Саввин.

Генерал-майор Александр Романенко отметил, что процесс совершенствования в снайперском искусстве никогда не должен останавливаться, всегда нужно стремиться к лучшему результату и практиковаться в стрельбе, сочетая теоретические знания с практическими навыками.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
16 сентября 2017
Объекты Минобороны в Псковской области готовы к отопительному периоду на 95%
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
16 сентября 2017
Островский район отчитался о ремонте улично-дорожной сети
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове
15 сентября 2017
С инсталляции на опорах моста и выступления хип-хоп исполнителей начался фестиваль «Заповедник» в Пскове 5
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
15 сентября 2017
Андрей Турчак передал материалы номинации «Памятники древнего Пскова» в штаб-квартиру ЮНЕСКО
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации
15 сентября 2017
В конце сентября Псковская область получит вертолет санавиации 9
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке
15 сентября 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Ехали медведи на велосипеде или Я в шоке 8
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
15 сентября 2017
До кастинга на конкурс «Мисс Псков-2017» остаётся четыре дня
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры
15 сентября 2017
Мотопробег с медведем устроят псковские байкеры 1

Идет загрузка...