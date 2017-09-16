Команда СОБРа псковского отдела Росгвардии победила на состязаниях снайперов Северо-Запада

16:57, 16 сентября 2017, ПАИ

В Ленинградской области завершились соревнования снайперов территориальных органов управления Северо-Западного округа Росгвардии. В командном зачете среди территориальных органов округа первое место заняла команда СОБРа Отдела Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Второе место завоевала команда СОБРа Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, третье место досталось представителям СОБРа Отдела Росгвардии по Республике Карелия.

10-ти дневный учебный сбор по подготовке снайперов СОБРов и ОМОНов территориальных управлений округа проходил на войсковом стрельбище центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации (поселок Васкелово, Ленинградская область). В ходе сбора прошли соревнования по стрельбе из снайперской винтовки на приз командующего внутренними войсками МВД СССР генерал-полковника Василия Саввина. В первенстве приняли участие 68 сотрудников Росгвардии.

Кубки, медали и призы победителям вручили первый заместитель командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Александр Романенко и генерал-полковник в отставке Василий Саввин.

Генерал-майор Александр Романенко отметил, что процесс совершенствования в снайперском искусстве никогда не должен останавливаться, всегда нужно стремиться к лучшему результату и практиковаться в стрельбе, сочетая теоретические знания с практическими навыками.