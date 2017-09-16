Заблудившихся в порховском лесу женщин нашли сотрудники полиции

16:29, 16 сентября 2017, ПАИ

15 сентября сотрудники полиции нашли двух женщин, заблудившихся в лесу в районе деревни Хилово Порховского района. Как стало известно Псковскому агентству информации, накануне около 10:00 они ушли за грибами и пропали. Состояние здоровья женщин удовлетворительное.

Также продолжаются поиски грибницы в Гдовском районе, которая 14 сентября около 7:00 ушла в лес у деревни Заборовье. Поисковые работы проводят сотрудники поисково-спасательного отряда Гдова и полицейские. На данный момент женщину обнаружить не удалось.