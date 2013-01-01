Вернуться на главную страницу Фото 1 из 47 Спектакль «Невидимая книга»

Сегодня, 16 сентября, в Oldschool bar состоялся спектакль-квартирник «Невидимая книга» по записным книжкам Сергея Довлатова, в рамках фестиваля «Заповедник».«Невидимая книга» — это не совсем спектакль, иначе было бы странно делать спектакль по книге, которой нет. Актёры-выпускники петербуржских театральных мастеров - Фильштинсокго и Козлова - образовали свой "Невидимый театр". И они попробуют в духе автора рассказать или даже пересказать истории из его жизни. Где-то пошутить, где-то погрустить о том времени, о тех надеждах, о том, что волновало Довлатова.